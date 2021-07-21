Критиковавшего Россию украинского борца лишили жилья и отправили в армию

Критиковавшего Россию украинского борца Богдана Грицая лишили жилья и отправили в армию. Об этом спортсмен рассказал на своей странице в Facebook.

Грицай заявил, что Олимпийский колледж имени Ивана Поддубного, где он тренировался и работал в течение 12 лет, был ликвидирован, из-за чего он был уволен и получил повестку из военкомата. «Сначала меня выселили из общежития, а потом, вдобавок, незаконно уволили. Другого от рейдеров и сторонников русского мира ожидать и не стоило. Но борьба продолжается!» — добавил спортсмен.

В мае прошлого года Грицай бросил вызов соотечественнику, боксеру Александру Усику. Он заявил, что решил драться с Усиком для демонстрации патриотизма украинских спортсменов, отметив, что «за пророссийскую позицию можно получить по морде».

Грицай — борец вольного стиля. Он является мастером спорта Украины международного класса.