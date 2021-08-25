Россияне закончили первый день Паралимпиады на третьем месте в медальном зачете

Российские паралимпийцы завоевали шесть медалей в первый день Игр в Токио

Российские спортсмены завоевали шесть медалей в первый соревновательный день Паралимпийских игр в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Этих успехов сборной России хватило для того, чтобы закончить день на третьем месте в общекомандном зачете. Лучше всех выступили австралийцы, у которых шесть золотых, одна серебряная и три бронзовые награды. На втором месте находится Китай (пять золотых, одна серебряная, две бронзовые медали).

У россиян обладателями всех медалей стали пловцы. Роман Жданов, Валерия Шабалина и Анастасия Гонтарь одержали победы на дистанциях 50 метров брассом, 100 метров баттерфляем и 50 метров вольным стилем соответственно. Жданов также установил мировой рекорд.

Серебро на 100 метрах вольным стилем завоевал Андрей Николаев, бронзу на 100-метровке на спине принес россиянам Владимир Даниленко. Третье место на 100 метрах баттерфляем заняла Дарья Пикалова.

Паралимпиада в Токио продлится до 5 сентября. Россию на соревнованиях представляют 242 спортсмена.