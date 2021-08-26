Работавший курьером россиянин установил мировой рекорд и выиграл Паралимпиаду

Россиянин Асташов установил мировой рекорд в квалификации, а затем победил на Паралимпиаде

Российский велогонщик Михаил Асташов установил мировой рекорд на Паралимпиаде в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсмен в квалификационном заезде гонки преследования на дистанции 3 000 метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата показал время 3 минуты и 35,954 секунды.

В итоге россиянин дошел до финала, где ему будет противостоял канадец Тристен Чернове. Асташов обогнал соперника и завоевал золотую медаль. Это четвертая награда высшего достоинства для российских атлетов на Играх.

В феврале 2020 года сообщалось, что Асташов устроился на работу в сервис доставки, чтобы заработать на поездку на Паралимпийские игры в Токио. Его заметили на улицах Екатеринбурга.