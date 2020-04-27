Российский призер ЧМ устроился грузчиком из-за «неумения зарабатывать умом»

Бронзовый призер чемпионата мира по водным видам спорта в хайдайвинге (прыжки с экстремальных высот) Артем Сильченко рассказал, что устроился на работу грузчиком в Воронеже на время пандемии коронавируса. Его слова приводит Sports.ru.

Сильченко заявил, что всю жизнь отдал спорту, поэтому ему подходит физическая работа. «Не сказать, что я интеллектуально бестолков, но зарабатывать деньги собственным умом пока не научился», — объяснил он.

Спортсмен добавил, что не жалуется, зарабатывает 1300 рублей в день, и этого хватает, чтобы прокормить семью. «День отработал — день поел, нормально», — подчеркнул Сильченко. Он отметил, что было время, когда он соглашался только на ту работу, за которую платили в долларах.

36-летний Сильченко перестал получать зарплату от сборной России из-за пандемии коронавируса. Кроме бронзы ЧМ, в его активе также Кубок мира по хайдайвингу.

В феврале 2020 года сообщалось, что российский паратриатлонист, победитель Кубка мира Михаил Асташов устроился на работу в сервис доставки, чтобы заработать на поездку на Паралимпийские игры в Токио. Его заметили на улицах Екатеринбурга.

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