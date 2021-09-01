Российские пловчиха и велогонщик завоевали золотые медали на Паралимпиаде

Россияне Мария Павлова и Руслан Кузнецов завоевали золотые медали на Паралимпиаде в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Павлова одержала победу в плавании на дистанции 100 метров брассом. Она показала результат — 1 минута 31,44 секунды. Спортсменка выступала в категории SB7, где представлены атлеты с разными формами инвалидности, включая ампутацию и церебральный паралич.

Велогонщик Кузнецов пришел первым к финишу шоссейной гонки на 79,2 километра. Россиянин преодолел дистанцию за 2 часа 34 минуты 35 секунд. Спортсмен выступал в категории H3, в которой представлены атлеты с поражением опорно-двигательного аппарата.

Ранее 1 сентября золотую медаль завоевал российский бегун Андрей Вдовин. Он преодолел дистанцию 400 метров за 50,45 секунды и установил мировой рекорд.

На счету сборной России 28 золотых, 18 серебряных и 35 бронзовых наград. Команда занимает третье место в общем зачете. Соревнования завершатся 5 сентября.