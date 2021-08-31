Украинца похвалили за отказ фотографироваться с россиянами на Паралимпиаде

Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь похвалил украинского легкоатлета Игоря Цветова, отказавшегося фотографироваться с российскими спортсменами на Паралимпиаде. В своем посте в Instagram он называет поступок украинца примером спортивной дипломатии.

«Быть честным с самим собой на ярком примере, который войдет в будущую хрестоматию по спортивной дипломатии для наших атлетов, — это именно то, что продемонстрировал мой земляк Игорь Цветов в своем отношении к спортсменам-представителям страны-оккупанта Украины», — написал Креминь.

Он также пожелал Цветову «побед на новых спортивных и жизненных дистанциях». В конце поста Креминь заверил, что Украина поддерживает своего спортсмена.

Украинский спортсмен не стал фотографироваться с российскими атлетами после забега на 100 метров, в котором стал вторым. Во время церемонии награждения он отошел в сторону.

Цветов на странице в Facebook объяснил свое решение не фотографироваться с россиянами. Спортсмен заявил, что сделал это не из-за неуважения к соперникам, а из особых чувств к Украине. В Международном паралимпийском комитете (МПК) отметили, что у украинца было право не фотографироваться с россиянами в связи с принятыми на турнире эпидемиологическими правилами. МПК пояснил, что во время церемонии награждения россияне Дмитрий Сафонов и Артем Калашян не были в защитных масках, и Цветов соблюдал социальную дистанцию.