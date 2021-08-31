Украинец объяснил отказ фотографироваться с россиянами на Паралимпиаде

Игорь Цветов не стал фотографироваться с российскими спортсменами из уважения к Украине

Украинский легкоатлет Игорь Цветов прокомментировал отказ фотографироваться с российскими спортсменами во время церемонии награждения на Паралимпиаде в Токио. Об этом он написал на странице в Facebook.

По словам Цветова, он отказался от совместного фото из особых чувств к своей родине. «Кто-то видит в этом неуважение к конкурентам. А кто-то видит уважение к Украине. Каждому свое», — объяснил Цветов.

Украинец стал вторым в забеге на 100 метров среди спортсменов, выступающих в классе T35, где представлены спортсмены с нарушением координации. Его опередил россиянин Дмитрий Сафонов. Третье место занял еще один российский легкоатлет Артем Калашян.

Во время церемонии награждения Цветов не стал фотографироваться рядом с россиянами, отойдя в сторону. Международный паралимпийский комитет объяснил решение украинца соблюдением эпидемиологических норм. Организация заявила, что у российских спортсменов не было защитных масок, поэтому у Цветова было право не фотографироваться с атлетами.