Украинец отказался фотографироваться с атлетами из России на Паралимпиаде

Украинский легкоатлет Игорь Цветов отказался от совместного фото с параатлетами из России Дмитрием Сафроновым и Артемом Калашяном. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Украинец отказался от фотографии с россиянами во время церемонии награждения после соревнований в беге на 100 метров. Сафронов завоевал золотую медаль, опередив Цветова. Еще один россиянин Калашян занял третье место по итогам забега. В итоге российские параатлеты сфотографировались вдвоем.

Сафронов стал паралимпийским чемпионом и установил мировой рекорд в данной дисциплине. 25-летний россиянин выступает в классе T35, где представлены спортсмены с нарушением координации.

На Олимпиаде в Токио совместное фото украинской и российской легкоатлеток привело к скандалу на Украине. После соревнований по прыжкам в высоту украинка Ярослава Магучих обнялась с олимпийской чемпионкой Марией Ласицкене. Эти кадры возмутили украинских фанатов. В Министерстве обороны Украины даже провели беседу со спортсменкой.