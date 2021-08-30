Российский бегун выиграл Паралимпиаду с мировым рекордом

Россиянин Сафронов завоевал золото Паралимпиады в беге на 100 метров с мировым рекордом

Российский легкоатлет Дмитрий Сафронов завоевал золотую медаль на Паралимпиаде в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсмен был первым на 100-метровке, преодолев дистанцию за 11,39 секунды и установив новый мировой рекорд. 25-летний россиянин выступает в классе T35, где представлены спортсмены с нарушением координации.

На втором месте финишировал украинец Игорь Цветов, он проиграл победителю 0,08 секунды. Тройку сильнейших замкнул другой россиянин — Артем Калашян, отставший от золотого медалиста на 0,36 секунды.

Ранее в понедельник, 30 августа, золотую медаль на Играх завоевал российский пловец Богдан Мозговой. Он победил на дистанции 100 метров на спине с паралимпийским рекордом.

Теперь в активе сборной России 17 золотых, 11 серебряных и 31 бронзовая медаль. Команда находится на четвертом месте в общем зачете. Соревнования завершатся 5 сентября.