Сборная России опустилась в медальном зачете Паралимпиады

Россияне выиграли 12 наград на Паралимпиаде и опустились на четвертое место общего зачета

Сборная России опустилась с третьего на четвертое место в общем медальном зачете Паралимпиады в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В пятый соревновательный день российские спортсмены завоевали 12 медалей: две золотые, две серебряные и восемь бронзовых. Победами отметились толкатель ядра Денис Гнездилов и пловец Дмитрий Черняев, на вторых местах соревнования оказались представители плавания Денис Тарасов и Анна Крившина.

Бронзовые награды завоевали Степанида Артахинова и Баир Шигаев в смешанном командном турнире по стрельбе из блочного лука, бегуны Роман Тарасов и Виталий Гриценко, дзюдоист Анатолий Шевченко, пауэрлифтер Вера Муратова, пловцы Владимир Даниленко и Илия Шишова, а также прыгунья в длину Анна Сапожникова.

В активе российской команды сейчас 15 золотых, 9 серебряных и 28 бронзовых наград. Команда находится на четвертом месте, уступая США (15, 16, 9), Великобритании (23, 19, 18) и Китаю (45, 29, 29). Паралимпиада в Токио завершится 5 сентября.