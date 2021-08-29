Российский дзюдоист завоевал бронзу на Паралимпиаде

Анатолий Шевченко показал третий результат, одержав победу над Оливером Упманном

Российский дзюдоист Анатолий Шевченко оказался сильнее Оливера Упманна из Германии и выиграл бронзовую медаль на Паралимпиаде в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Соревнования проходили среди слепых атлетов в категории до 100 килограммов. Для отечественных дзюдоистов это уже третья медаль на Играх. В категории до 48 килограммов бронзовую награду выиграла Виктория Потапова. Алеся Степанюк заняла третье место в категории до 52 килограммов.

Ранее бронзовую медаль в пауэрлифтинге выиграла Вера Муратова. Ее результат составил 132 килограмма.

33-летний Шевченко — трехкратный бронзовый призер чемпионатов Европы. До перехода в дзюдо он занимался пауэрлифтингом.

Отечественная сборная занимает третью строчку в неофициальном медальном зачете Паралимпиады. Игры продлятся до 5 сентября.