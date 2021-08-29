Россиянка выиграла бронзу в пауэрлифтинге на Паралимпиаде в Токио

Российская параатлетка Вера Муратова стала третьей в категории до 79 килограммов

Россиянка Вера Муратова выиграла бронзовую медаль в пауэрлифтинге на Паралимпиаде в Токио. Об этом сообщает ТАСС.

Муратова показала третий результат в весовой категории до 79 килограммов. В сумме она подняла 132 килограмма. Лучшей стала параатлетка Босе Омолайо (141 килограмм), представляющая сборную Нигерии. Серебряная медаль на счету Натальи Олейник из Украины.

Соревнования проходили в классе PWL, где выступают атлеты с поражением опорно-двигательного аппарата.

41-летняя Муратова дважды становилась бронзовой призеркой на чемпионатах мира. В 2021 году она установила мировой рекорд (143 килограмма).

В неофициальном медальном зачете российские параатлеты занимают третью строчку. В их активе 14 наград высшего достоинства, семь серебряных медалей и 21 бронзовая. Лидируют в зачете спортсмены из Китая.