Сборная России завоевала 14 наград в четвертый день Паралимпиады в Токио

Российские параатлеты взяли 14 медалей на Играх за день и сохранили 3-ю строчку в зачете

Отечественные параатлеты завоевали 14 медалей в рамках четвертого соревновательного дня на Паралимпийских играх в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россияне принесли в копилку национальной команды четыре золотые медали. Лучшим в беге на 1500 метров стал легкоатлет Александр Яремчук. Выступающая в настольном теннисе Елена Прокофьева переиграла в финале паралимпийского турнира француженку Леа Ферне и стала чемпионкой. Также вторую золотую медаль на Паралимпиаде завоевал пловец Роман Жданов, который показал лучший результат в заплыве на 150 метров комплексом. Другой пловец Андрей Граничка выиграл золото в 100 метров брассом.

Также в активе российской сборной по итогам 28 августа десять бронзовых медалей. Так, третий результат в беге на 5000 метров показал Александр Костин. Среди женщин бронзу в беге на 400 метров выиграла Анастасия Соловьева. Также бронзовые медали завоевали отечественные пловчихи Наталия Буткова и Мария Павлова и российские фехтовальщики Людмила Васильева и Никита Нагаев. Третье месте в стрельбе из лука заняли Елена Крутова и Алексей Леонов. В настольном теннисе бронзу выиграли Юрий Ноздрунов, Раиса Чебаника и Надежда Пушпашева.

Сборная России занимает третью строчку в неофициальном медальном зачете Паралимпиады. В активе отечественных параатлетов 13 золотых наград, 7 серебряных и 20 бронзовых медалей. Первое место удерживает команда Китая, второе место занимают спортсмены из Великобритании. Паралимпиада продлится до 5 сентября.

