Россиянин завоевал второе золото на Паралимпиаде и установил мировой рекорд

Российский пловец Роман Жданов стал сильнейшим в заплыве на 150 метров комплексом. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Отечественный параатлет опередил израильтянина Ами Омера Дадаона и японца Такаюки Сузуки. Жданов при этом установил мировой рекорд, преодолев дистанцию за две минуты 12,17 секунды.
Для Жданова это уже второе золото на Паралимпиаде в Токио. Ранее россиянин завоевал высшую награду в заплыве на дистанции 50 метров брассом. Тогда ему также удалось установить мировой рекорд.
В неофициальном медальном зачете российские паралимпийцы занимают третью строчку. Лидер — сборная Китая.
Паралимпиада в Токио продлится до 5 сентября. Россию на ней представляют 242 параатлета.