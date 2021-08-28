Россиянин завоевал второе золото на Паралимпиаде и установил мировой рекорд

Пловец Роман Жданов выиграл заплыв на 150 метров комплексом на Играх в Токио

Российский пловец Роман Жданов стал сильнейшим в заплыве на 150 метров комплексом. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Отечественный параатлет опередил израильтянина Ами Омера Дадаона и японца Такаюки Сузуки. Жданов при этом установил мировой рекорд, преодолев дистанцию за две минуты 12,17 секунды.

Для Жданова это уже второе золото на Паралимпиаде в Токио. Ранее россиянин завоевал высшую награду в заплыве на дистанции 50 метров брассом. Тогда ему также удалось установить мировой рекорд.

В неофициальном медальном зачете российские паралимпийцы занимают третью строчку. Лидер — сборная Китая.

Паралимпиада в Токио продлится до 5 сентября. Россию на ней представляют 242 параатлета.