Россияне завоевали девять медалей в третий день Паралимпиады

Россияне довели количество медалей до 26 и заняли третье место в зачете Паралимпиады

Российские паралимпийцы завоевали девять медалей в третий день Игр, проходящих в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Золотые награды в копилку сборной России принесли пловчиха Валерия Шабалина, толкатель ядра Альберт Хинчагов и фехтовальщики Максим Шабуров, Александр Кузюков и Артур Юсупов, победившие в командном турнире.

Серебро завоевали пловчиха Дарья Пикалова и бегун-спринтер Андрей Вдовин. Бронзовые награды на счету дзюдоисток Виктории Потаповой и Алеси Степанюк, а также пловца Вячеслава Емельянуева. Кроме того, третье место в женском командном турнире по фехтованию на колясках завоевали Юлия Майя, Алена Евдокимова и Виктория Бойкова.

Россияне по итогам соревновательного дня довели количество завоеванных медалей на Паралимпиаде до 26. В настоящее время в активе команды девять золотых, семь серебряных и десять бронзовых наград. Впереди находятся Великобритания (9,10, 9) и Китай (20, 11, 14). Соревнования завершатся 5 сентября.