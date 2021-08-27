Российские шпажисты выиграли золото Паралимпиады

Российские фехтовальщики на колясках стали первыми в турнире шпажистов на Паралимпиаде

Сборная России по фехтованию на колясках выиграла золотые медали Паралимпиады в Токио в командных соревнованиях шпажистов. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финале россияне оказались сильнее команды Китая — 45:39. Сборную представляли Максим Шабуров, Александр Кузюков и Артур Юсупов.

В активе Кузюкова уже есть золотая медаль Паралимпиады в Токио. Российский спортсмен стал первым в личном турнире фехтовальщиков на колясках. В финале он оказался сильнее бразильца Жоване Гиссоне.

Ранее 27 августа российский паралимпиец Михаил Асташов побил мировой рекорд в индивидуальной велогонке с раздельным стартом на дистанции 1000 метров в категории C1 среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Это второй мировой рекорд, который Асташов установил в Токио. За день до этого он показал лучшее время на дистанции 3000 метров.

Всего на Паралимпиаде в Токио российские спортсмены завоевали 24 медали: 8 золотых, 6 серебряных и 10 бронзовых.