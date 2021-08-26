Россияне завоевали 11 медалей во второй день Паралимпиады в Токио

Российские параатлеты выиграли три золотые награды на Играх в Токио

Российские параатлеты выиграли 11 наград за день на Паралимпиаде в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Велосипедист Михаил Асташов стал лучшим в индивидуальном пасьюте на 3000 метров, обойдя канадца Тристана Чернова. При этом в квалификации россиянин установил мировой рекорд. Золото в заплыве брассом на 100 метров завоевал Андрей Калина. Шпажист Александр Кузюков завоевал золото.

Фехтовальщик Максим Шабуров выиграл серебряную медаль. Также серебро у женщин в фехтовании завоевала Виктория Бойкова. Пловец Андрей Граничка стал вице-чемпионом Игр в дистанции на 200 метров комплексом. Также серебряная награда на счету Артема Исаева, который выступал в дистанции на 100 метров брассом.

Российский пловец Роман Жданов выиграл бронзу на дистанции 100 метров вольным стилем, его партнер по сборной. Также награду в копилку национальной команды принес пловец Дмитрий Бартасинский, выигравший бронзу в дистанции 100 метров брассом. Также дистанции 100 метров на спине третий результат показал Владимир Сотников. У женщин на дистанции 100 метров брассом бронзу завоевала Аделина Разетдинова.

Отечественная сборная занимает третье место в неофициальном медальном зачете Паралимпиады. В активе отечественных параатлетов 17 наград (шесть золотых медалей, пять серебряных и шесть бронзовых).