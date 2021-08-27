Россиянин Хинчагов выиграл Паралимпиаду в толкании ядра

Альберт Хинчагов стал лучшим на Паралимпиаде в толкании ядра с результатом 15,78 метра

Россиянин Альберт Хинчагов завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в толкании ядра. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

24-летний спортсмен показал результат 15,78 метра. Хинчагов выступал в категории F37 (лица с поражением опорно-двигательного аппарата).

Хинчагов — чемпион мира, Европы и России. Его золото стало для России девятым на Паралимпиаде в Токио. Кроме того, на счету россиян семь серебряных и десять бронзовых наград. Отечественные спортсмены идут третьими в неофициальным медальном зачете, уступая командам Китая и Великобритании.

Ранее 27 августа сообщалось о победе российских шпажистов на Паралимпиаде. В финале россияне оказались сильнее команды Китая — 45:39. Сборную представляли Максим Шабуров, Александр Кузюков и Артур Юсупов.