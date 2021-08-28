Россиянки завоевали бронзу на Паралимпийских играх в настольном теннисе

Чебаника и Пушпашева завоевали бронзовые медали Паралимпиады в Токио

Российские спортсменки Раиса Чебаника и Надежда Пушпашева завоевали бронзовые медали Паралимпиады в настольном теннисе. Об этом сообщает ТАСС.

В полуфинале 57-летняя Чебаника уступила Марине Литовченко. Матч закончился со счетом 11:3, 11:8, 11:2 в пользу украинки. Спортсменки выступают в классе 6. К нему относятся лица с поражением опорно-двигательного аппарата (с серьезными травмами рук и ног). Чебаника уже является паралимпийской чемпионкой — россиянка завоевала золото в Лондоне-2012.

61-летняя Пушпашева также заняла третье место, уступив в полуфинале соревнований в классе 2 китаянке Цзин Лю со счетом 1-3 (11:8, 11:4, 8:11, 11:5). К классу 2 относятся лица с поражением опорно-двигательного аппарата (инвалиды-колясочники). Пушпашева является трехкратной чемпионкой Европы.

Российский легкоатлет Александр Яремчук завоевал золото на Паралимпийских играх в Токио в беге на 1500 метров среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.