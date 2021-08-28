Россиянин завоевал золото на Паралимпийских играх в беге

Россияйский легкоатлет Яремчук выиграл Паралимпидау в беге на 1500 метров

Российский легкоатлет Александр Яремчук завоевал золото на Паралимпийских играх в Токио в беге на 1500 метров среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсмен преодолел дистанцию за 3 минуты 52,08 секунды. Второе место занял легкоатлет из Болгарии Християн Стоянов, а третье — угандиец Дэвид Эмонг.

Отмечается, что 26-летний Яремчук является двукратным чемпионом Европы и бронзовым призером чемпионата мира.

Россиянин Александр Костин также занял третье место в беге на 5000 метров среди спортсменов с различными степенями нарушения зрения. Он закончил забег за 14 минут 37,42 секунды. Этот результат стал личным рекордом российского легкоатлета.

Ранее сообщалось, что россиянин Альберт Хинчагов выиграл золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в толкании ядра. 24-летний спортсмен показал результат 15,78 метра. Хинчагов выступал в категории F37 (лица с поражением опорно-двигательного аппарата).