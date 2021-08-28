Российский пловец выиграл золото на Паралимпиаде в Токио

Андрей Граничка завоевал золото на Паралимпиаде в Токио в заплыве на 100 метров брассом

Российский пловец Андрей Граничка стал лучшим в заплыве на 100 метров брассом на Паралимпиаде в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Отечественный параатлет опередил испанца Антони Понсе Бертрана и китайского спортсмена Ли Цзюньшэна. Граничка преодолел дистанцию за минуту и 25,13 секунды, установив мировой рекорд в данной дисциплине. Россиянин представлял сборную в категории SB5, где представлены атлеты с низким ростом, а также имеющие поражение или потерю конечностей.

Ранее российский пловец Роман Жданов принес в копилку сборной страны очередное золото. Он стал первым в заплыве на 150 метров комплексом. Для Жданова золотая медаль стала уже второй в рамках Паралимпиады. Он также установил мировой рекорд.

Паралимпиада в Токио завершится 5 сентября. Россию на ней представляют 242 параатлета.