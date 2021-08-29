Россиянин стал паралимпийским чемпионом в плавании с мировым рекордом

Российский пловец Дмитрий Черняев завоевал золотую медаль в дистанции 100 метров брассом на Паралимпиаде в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Черняев преодолел дистанцию за минуту 31,96 секунды. Он опередил Мойсеса Гарсию из Колумбии и греческого параатлета Антониоса Цапатакиса. Еще один представитель сборной России, Александр Мольков, занял четвертое место.

Черняев принес отечественной сборной 15-ю золотую медаль на Играх. При этом он установил мировой рекорд. Соревнования пловцов проходили в категории SB4, где представлены спортсмены с нарушениями координации.

Ранее серебро в копилку сборной России принесла пловчиха Анна Крившина. Она показала второй результат в заплыве на 50 метров вольным стилем.

Российская сборная занимает третье место в неофициальном медальном зачете. Первая строчка — за параатлетами из Китая. Великобритания на втором месте. Паралимпиада продлится до 5 сентября.