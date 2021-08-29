Россиянка завоевала серебро в плавании на Паралимпиаде в Токио

Российская пловчиха Анна Крившина показала второй результат в плавании на 50 метров вольным стилем на Паралимпиаде в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянка преодолела дистанцию за 27,39 секунды, уступив спортсменке из Бразилии Марии Гомес, чей результат составил 26,82 секунды. Третье место заняла Карлотта Джилли из Италии.

Ранее бронзовую медаль в дзюдо завоевал российский спортсмен Анатолий Шевченко. Также награду в копилку сборной принесла и Вера Муратова, показавшая третий результат в соревновании пауэрлифтеров.

Российская сборная занимает третье место в неофициальном медальном зачете. Первая строчка — за параатлетами из Китая. Великобритания на втором месте. Паралимпиада продлится до 5 сентября.