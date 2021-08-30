Российский пловец установил рекорд Паралимпиады и выиграл золото

Российский пловец Мозговой установил рекорд Паралимпийских игр и завоевал золото в Токио

Российский пловец Богдан Мозговой завоевал золотую медаль на Паралимпиаде в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсмен пришел первым к финишу на дистанции 100 метров на спине, его время составило 1 минуту и 01,65 секунды, что стало паралимпийским рекордом. 20-летний Мозговой выступает в классе S9. В нем представлены спортсмены с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Серебряную медаль завоевал представитель Белоруссии Егор Щелканов, он проиграл россиянину 0,31 секунды. Тройку сильнейших с отставанием 0,51 секунды замкнул австралиец Тимоти Ходж.

Мозговой принес сборной России 16-ю золотую медаль на Играх в Токио. Всего в активе команды 56 наград. Россияне располагаются на четвертом месте в общем зачете. Соревнования завершатся 5 сентября.