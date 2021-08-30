Российская теннисистка Алиева завоевала серебро на Паралимпийских играх в Токио

Россиянка Алиева выиграла серебряную медаль по теннису на Паралимпийских играх в Токио

Россиянка Маляк Алиева завоевала серебряную медаль Паралимпийских игр в Токио в соревнованиях по настольному теннису, об этом сообщает РИА Новости.

Спортсменка уступила украинке Марине Литовченко со счетом 6:11, 4:11 и 3:11 в финале. Теннисистки выступают в классе 6, куда относятся участники с поражениями опорно-двигательного аппарата.

Маляк Алиевой 26 лет, она является мастером спорта международного класса. На счету россиянки победы в чемпионатах России и Европы. Российские паралимпийцы завоевали 15 золотых медалей, 10 серебряных и 28 бронзовых, они занимают четвертую строчку в общем зачете в Токио, уступив Китаю, Великобритании и США.

Ранее российский пловец Дмитрий Черняев завоевал золотую медаль в дистанции 100 метров брассом на Паралимпиаде в Токио. Он преодолел дистанцию за минуту 31,96 секунды, опередив Мойсеса Гарсию из Колумбии и греческого параатлета Антониоса Цапатакиса. Еще один представитель сборной России, Александр Мольков, занял четвертое место.