Сборная России по пляжному футболу выиграла домашний чемпионат мира

Сборная России со счетом 5:2 обыграла Японию в финале чемпионата мира в Москве

Сборная России по пляжному футболу обыграла Японию в финале домашнего чемпионата мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 29 августа, в Москве и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Федор Земсков, Андрей Новиков и Артур Папоротный. Дубль на свой счет записал Юрий Крашенинников.

Россия встречалась с Японией на групповом этапе нынешнего чемпионата мира. Та встреча завершилась со счетом 7:1 в пользу россиян.

Сборная России стала чемпионом мира в третий раз. До этого команда побеждала на мундиалях 2011 и 2013 годов. В активе россиян также две бронзы мировых первенств.