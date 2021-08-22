Фанатов сборной Белоруссии по пляжному футболу с БЧБ флагом задержали в Москве

На ЧМ по пляжному футболу в Москве задержали двух фанатов сборной Белоруссии с БЧБ флагом

Московские полицейские задержали двух фанатов сборной Белоруссии по пляжному футболу во время матча чемпионата мира против Швейцарии. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Фанаты, имена и гражданство которых не уточняются, вывесили на трибунах БЧБ (бело-красно-белый — прим. «Ленты.ру») флаг. Их доставили в отдел полиции, обслуживающий спортивный комплекс «Лужники».

Болельщикам вменяют использование незарегистрированной символики на спортивном мероприятии, на них также составлен протокол за нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. Фанатов оставили в отделении на ночь, в понедельник, 22 августа, состоится суд.

Белоруссия играла со Швейцарией в воскресенье, 22 августа. Встреча завершилась со счетом 7:3 в пользу швейцарцев. Чемпионат мира проходит в Москве, турнир закончится 29 августа.