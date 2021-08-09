Началась продажа билетов на чемпионат мира по пляжному футболу в Москве

Началась предварительная продажа билетов на чемпионат мира по пляжному футболу в Москве. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

На первом этапе эксклюзивным правом приобретения билетов будут обладать владельцы карт Visa. Этот этап продлится с 9 по 12 августа. Затем билеты поступят в свободную продажу. Их стоимость составит от 400 до 700 рублей за сеанс.

Турнир будет разделен на дневные и вечерние сеансы в групповом этапе и четвертьфиналах, по два матча в каждом сеансе. В один сеанс также будут объединены два полуфинала, то же самое произойдет с финалом и матчем за третье место.

Турнир пройдет в Москве с 19 по 29 августа. Сборная России по пляжному футболу дважды становилась чемпионом мира, а также два раза завоевывала на турнире бронзовые медали.