В России впервые пройдет чемпионат мира по пляжному футболу

Чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года пройдет в России. Такое решение принял Совет Международной федерации футбола (ФИФА), об этом сообщается на сайте организации.

Глава федерации Джанни Инфантино заявил, что чемпионат мира по футболу-2018 прошел в России «с оглушительным успехом». Он добавил, что с нетерпением ждет проведения новых соревнований на территории страны.

Помимо России на проведение ЧМ-2021 по пляжному футболу также претендовали Чили и Сальвадор.

Россия впервые будет проводить мировое первенство по этому виду спорта. Российская сборная дважды становилась чемпионами мира по пляжному футболу — в 2011 и 2013 году, спустя еще два года спортсмены завоевали бронзу чемпионата. ЧМ по пляжному футболу проводится каждые два года.

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