Вратарь сборной России рассказал о нехватке денег на операцию

Голкипер сборной России по пляжному футболу Андрей Бухлицкий, выбывший из строя из-за травмы колена, рассказал о проблемах со здоровьем. Его слова передает «Известия».

«Ждать ли моего возвращения? Я очень на это надеюсь, но сейчас загвоздка именно в операции. Место хорошее мы нашли, но, к сожалению, при всех прочих расходах на данный момент мне не хватает средств на третью операцию. Ну, вратарь — последняя надежда команды, так что и я не теряю надежду на помощь хороших людей», — сообщил 36-летний Бухлицкий.

Вратарь также признался, что средняя зарплата в отечественном пляжном футболе составляет от 80 до 100 тысяч рублей в месяц, что, по его мнению, несопоставимо с доходами игроков из большого футбола.

В составе сборной России Бухлицкий дважды становился чемпионом мира по пляжному футболу. Он заслуженный мастер спорта. Как «пляжник» выступал за клубы «Строгино», «Локомотив», «Крылья Советов» и «Барселона».

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