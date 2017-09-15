Российские пляжные футболисты забили дважды за 33 секунды и обыграли украинцев

Сборная России по пляжному футболу обыграла украинцев во втором туре суперфинала Евролиги-2017. Об этом сообщается на портале beachsoccerrussia.ru.

Встреча прошла в пятницу, 15 сентября, в итальянском городе Террачина и завершилась со счетом 4:3. За 33 секунды до окончания матча украинцы вели со счетом 3:2, однако нападающий Артур Папоротный сумел оформить дубль и принести победу россиянам.

Следующим соперником сборной станет команда Италии. Матч пройдет 16 сентября. Ранее отечественные пляжники обыграли белорусов со счетом 4:1.

Евролига — ежегодный турнир для национальных сборных по пляжному футболу. В соревнованиях принимают участие 12 коллективов. Россияне — четырехкратные победители Евролиги. Действующим обладателем трофея являются украинцы. Сборная России в 2016 году заняла третье место на турнире.