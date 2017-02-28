Спорт
 

Сычев начал карьеру в пляжном футболе

Перейти в «Мою Ленту»
Дмитрий Сычев
Дмитрий Сычев

Главный тренер пляжного футбольного клуба «Локомотив» Илья Леонов рассказал, что бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев присоединился к его коллективу. Слова специалиста приводит beachsoccerrussia.ru.

«У Дмитрия есть желание закрепиться в составе пляжного клуба "Локомотив". Мы со своей стороны всецело готовы ему в этом помочь, ведь наша команда проходила это и с Алексеем Смертиным, и с Александром Филимоновым. Алексей в составе "Локомотива" впервые стал чемпионом России, Александр стал чемпионом мира, а потом и вовсе возобновил карьеру и вернулся в большой футбол», — рассказал Леонов, отметив, что оценить перспективы Сычева в пляжном футболе на данный момент сложно.

«Дмитрий совсем недавно закончил играть в большой футбол на профессиональном уровне. Кроме того, он постоянно поддерживал форму: играл в хоккей, в футбол, занимался в тренажерном зале — так что физические кондиции у него на должном уровне. Другое дело — специфика пляжного футбола, игры на песке. В этом направлении предстоит проделать много работы, подобной той, что в свое время проделали Смертин и Филимонов», — подчеркнул тренер.

Сычев с 2004 по 2015 год выступал за футбольный «Локомотив». Вместе с железнодорожниками форвард стал чемпионом России. 32-летний футболист также играл за «Спартак» (Москва), «Марсель», минское «Динамо» и «Волгу» (Нижний Новгород). Последним клубом Сычева был казахстанский «Окжетпес».

В активе футболиста есть 47 матчей за сборную России, в которых он забил 15 мячей.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Леонов: у Сычёва есть желание закрепиться в составе "Локомотива"
Сычев попал в символическую сборную «ложных звезд»
Сычев выразил надежду на переход в клуб второго малайзийского дивизиона
Последние новости
Депутат Рады предрек уничтожение «империи Ахметова»
В Германии подозреваемый в убийстве во время погони задавил двух полицейских
Сычев начал карьеру в пляжном футболе
В Москве задумались о речном общественном транспорте
Двое румын погибли при попытке перепить друг друга
Васильева нашла объяснение учительской зарплате в семь тысяч рублей
В iPhone 8 исчезнет разъем Lightning
Другие материалы рубрики
Спорт
 — 
09:29 Сегодня
Ольга Корбут

Золотая распродажа

Почему легендарная гимнастка Ольга Корбут решила продать олимпийские награды
18:32 Сегодня

Валуев пообещал разобраться с забивавшими себе хоккеистами

19:53 27 февраля 2017

Футболисты «Луча-Энергии» отказались тренироваться до выплаты задолженностей

15:37 Сегодня

Сын хоккеиста Петрова опроверг информацию о смерти спортсмена от рака

Спорт
 — 
15:18 Сегодня

Росчерк молнии

Ушел из жизни Владимир Петров — один из ярчайших хоккеистов XX века
17:21 Сегодня

В «Воднике» заявили о тяжелом состоянии забившего в свои ворота 11 мячей игрока

14:18 26 февраля 2017

Мозякин стал первым набравшим 1000 очков хоккеистом в истории чемпионатов России

14:03 Сегодня

Маркин счел мат и еще одно явление главными проблемами в российском футболе

Спорт
 — 
13:00 Сегодня

Прорыв границ

Чем завершился чемпионат мира WISSA по зимним видам парусного спорта в Тольятти
14:46 Сегодня

Тренеров команд-участниц скандального матча по бенди дисквалифицировали

03:14 26 февраля 2017

Почетный президент ОКР назвал реальным шагом заявление WADA о докладе Макларена

12:52 Сегодня

Назначена дата похорон Владимира Петрова

Россия
«Эти знания наполняли голову, как чердак»
Почему советское образование нельзя считать «лучшим в мире»
Двух львят нашли в промзоне Бирюлево
Директор «Херсонеса Таврического» сообщила о соглашении с церковью
Человек и кошка
Как «вежливые люди» стали символом патриотизма и жупелом для Запада
В Петербурге задержали активиста «ЛГБТ-спецназа»
Печеный позвал иностранцев на Колыму
Открытое сердце
Для спасения Артема Будкова необходима срочная операция
Все материалы
Мир
С братским приветом
В убийстве Ким Чен Нама официально обвинили Пхеньян
Желтую расу — в лагеря
Жизнь японцев, интернированных в США во время войны
TEHRAN, Nov. 19, 2015 (Xinhua) -- Iranian engineers work at the South Pars gas field at the southern Iranian port of Assalouyeh, Iran, Nov. 19, 2015. The South Pars/North Dome field is a natural gas condensate field located in the Persian Gulf. The South Pars or North Dome field is a natural gas condensate field located in the Persian Gulf. It is one of the world's largest gas fields, shared between Iran and Qatar. (Xinhua/Ahmad Halabisaz) (Credit Image: Global Look Press via ZUMA Press) Photographer: © Ahmad HalabisazПризрачная угроза
Сможет ли иранский газ бросить вызов интересам России?
В британской полиции заступились за любителей детского порно
Во Франции задержаны три подозреваемые в подготовке теракта девушки
Самый лучший президент
Американские историки составили список наиболее успешных руководителей страны
Real estate magnate Donald Trump waves as he leaves a Greater Nashua Chamber of Commerce business expo at the Radisson Hotel in Nashua, New Hampshire, May 11, 2011. Trump suggested Wednesday it's not much fun flirting with the idea of running for president in the face of relentless attacks and ridicule. REUTERS/Don Himsel/Pool (UNITED STATES - Tags: POLITICS)Прощание с иллюзией
Почему Трамп не мог оправдать надежд на нормализацию отношений с Россией
Все материалы
Бывший СССР
Денис Вороненков (справа)Новый русский украинец
Для чего Киеву беглый российский депутат Вороненков
Президент Киргизии заявил о нежелании устраивать третью революцию в республике
Депутат Рады предрек уничтожение «империи Ахметова»
Савченко заявила о полученном от Москвы разрешении на посещение ДНР
Саакашвили зарегистрировал свою партию
Участники блокады Донбасса заявили о начале штурма одного из их блокпостов
Савченко рассказала о желании бойцов на передовой развернуть пушки на Киев
Все материалы
Финансы
Закрома из-под подушки
Как россиян заставят прокредитовать правительство
В ходе Сочинского форума прошла дискуссия о проблемах малого бизнеса
Бразилия начала импортировать кофе
«Главное — дать бизнесу работать»
Врио губернатора Калининградской области о туризме, девальвации и санкциях
Путин назвал споры между Россией и Белоруссией естественными
Минтруд предложил увеличить апрельскую индексацию пенсий
«Наш человеческий капитал не задействован»
Ярослав Лисоволик об инновациях, инвестициях и импортозамещении в России
Все материалы
Бизнес
Продажи под прессом
Ретейлерам не удается реанимировать потребительский бум
«Задача — запустить 180 тысяч новых малых предприятий»
Браверман рассказал об инструментах поддержки среднего и малого бизнеса
«Был рак австралийский — стал астраханский»
Губернатор Александр Жилкин рассказал о прорыве в сельском хозяйстве
«У всех сейчас период ожидания»
Президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин о ситуации с инвестициями
Детские деньги
Как открыть частный детсад и сэкономить
Google решила помириться с ФАС
Роспотребнадзор допустил возвращение молдавского вина в Россию
Все материалы
Силовые структуры
Без ствола
Российские власти сокращают число владельцев гражданского оружия
Поколение пять
Истребители XXI века вступают в права
Недостаток ресурсов при избытке амбиций
Что не так с индийской системой закупок оружия
Столичная полиция опубликовало видео с найденными в Бирюлево львятами
СК связал обыск у журналистки Световой с «делом ЮКОСа»
В МВД посетовали на скудность базы генетического материала россиян
Путин и Эрдоган обсудят в марте покупку Турцией С-400
Все материалы
Наука и техника
Трамп и батут
Куда НАСА пошлет мощнейшие в мире ракеты-носители
Допрос обвиняемого - митрополита Петроградского Вениамина на судебном процессе по делу об изъятии церковных ценностей, проходившем в зале филармонииСидеть!
Как молодая советская власть карала своих граждан
Старые кирпичи, новые цены
Воскресший Nokia 3310 и таинственный Samsung: новинки Mobile World Congress
Созданы неуязвимые для респираторных вирусов свиньи
В iPhone 8 исчезнет разъем Lightning
В МГУ создали панацею от химического оружия
ВОЗ назвала 12 самых опасных для человека бактерий
Все материалы
Спорт
Ольга КорбутЗолотая распродажа
Почему легендарная гимнастка Ольга Корбут решила продать олимпийские награды
Росчерк молнии
Ушел из жизни Владимир Петров — один из ярчайших хоккеистов XX века
Валуев пообещал разобраться с забивавшими себе хоккеистами
Сычев начал карьеру в пляжном футболе
Сын хоккеиста Петрова опроверг информацию о смерти спортсмена от рака
В «Воднике» заявили о тяжелом состоянии забившего в свои ворота 11 мячей игрока
Маркин счел мат и еще одно явление главными проблемами в российском футболе
Все материалы
Культура
Битти или не быть
Что интересного было на церемонии вручения «Оскаров»
Обладатели премии «Оскар-2017»
Лучшим фильмом стал «Лунный свет»
Владимир Тучков: Интеллигенции никто не пишет
Почему от отечественной юмористики не смешно, а страшно
Госдеп США удалил твит с поздравлением получившего «Оскар» иранского режиссера
Посетитель музея разрушил скульптуру Яей Кусамы при попытке сделать селфи
Американская киноакадемия назвала виновников скандала на «Оскаре»
Автора музыки к песне «Как упоительны в России вечера» лишили прав
Все материалы
Интернет и СМИ
С донышка постучали
Как Диана Шурыгина превратилась в героиню скандалов и стала успешным блогером
Воронежскому губернатору пожаловались на комика из Stand Up за отказ жениться
Бывший актер «Ералаша» предложил поискать закладки с приятными бонусами
Сергей Кушнерев«Самое технологичное чувство на свете — это кайф»
Каким был создатель культовых ТВ-проектов «Последний герой» и «Жди меня»
Американские охотники спасли попавшего в западню олененка
99-летняя голландка попросила полицию исполнить ее мечту оказаться в тюрьме
В подмене результатов «Оскара» углядели «русский след»
Все материалы
Ценности
Взяли золотом
Самые дорогие украшения на «Оскаре-2017»
Volkswagen анонсировал выпуск революционного автомобиля
Итальянцы посвятили сумки японским женщинам-супергероям
Victoria’s Secret усовершенствовала крой бюстгальтеров
Calvin Klein раздел обладателей «Оскара» до нижнего белья
Олег Кайдалов«Я завидую будущим поколениям»
Олег Кайдалов: человек, который верит в будущее «умных часов»
Марка adidas обновила кроссовки Gazelle к карнавалу Марди Гра
Все материалы
Путешествия
ЛиссабонПортугальский для начинающих
Почему каждый хотя бы раз в жизни должен побывать в Лиссабоне
Вино от истоков
Чем гордятся швейцарские виноделы
Эксперт раскрыла планы россиян на отпуск в 2017 году
Россияне стали тратить больше денег на покупки в Европе
Российский чартер задержался в Индии на шесть часов из-за больных пассажиров
Номинантам на «Оскар» подарили туры на Гавайи и в Италию
Чемодан не долетел
Что делать, если авиакомпания потеряла ваш багаж
Все материалы
Из жизни
Фантастическая четверка
Люди со сверхъестественными способностями помогут ученым победить болезни
Мимимиметр сломался
Азиатский бум на умилительных собак пришел в Instagram
«Местные со мной два года не здоровались»
История программистки из Москвы, переехавшей в итальянские Альпы
Я не знаю, как она это делает
Личный опыт: быть фитнес-звездой Instagram и многодетной матерью одновременно
Леопард ранил шесть человек в Индии
Двое румын погибли при попытке перепить друг друга
Все материалы
Длительный тест Subaru Forester
Подсчитываем стоимость владения, подводим итоги и делаем выводы
Новая Формула-1: на офигительных катках
Как выглядят машины Ф-1 сезона-2017, самые красивые за 10 лет
Автомобили из будущего в кино
Как выглядят машины из будущего в кино — сейчас и в прошлом
Бронированные машины для VIP-персон
ЗиЛ, «Гелик», «Комбат» и еще девять самых защищенных автомобилей в мире
В трейлере новых «Тачек» показали соперника Молнии Маккуина
Кроссовер DS 7: подвеска «с глазами», вращающиеся фары и ночное видение
Компания Mitsubishi представила кроссовер Eclipse
Все материалы
Бог простит
В церкви нашли квартиру с красной мебелью и портретами в стиле поп-арт
Названа совокупная стоимость всех квартир Москвы
Дворянское гнездо
Один из самых шикарных в мире домов нашли в диком лесу
«Пусть меня захоронят в отравленную, но родную землю»
Почему люди отказываются покидать чернобыльскую зону: реальные истории
Поставили баком
Англичане сделали идеальный дом из резервуара для воды
Тюменские супруги за полгода прописали в квартире 132 иностранца
Все материалы