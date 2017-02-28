Сычев начал карьеру в пляжном футболе

Главный тренер пляжного футбольного клуба «Локомотив» Илья Леонов рассказал, что бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев присоединился к его коллективу. Слова специалиста приводит beachsoccerrussia.ru.

«У Дмитрия есть желание закрепиться в составе пляжного клуба "Локомотив". Мы со своей стороны всецело готовы ему в этом помочь, ведь наша команда проходила это и с Алексеем Смертиным, и с Александром Филимоновым. Алексей в составе "Локомотива" впервые стал чемпионом России, Александр стал чемпионом мира, а потом и вовсе возобновил карьеру и вернулся в большой футбол», — рассказал Леонов, отметив, что оценить перспективы Сычева в пляжном футболе на данный момент сложно.

«Дмитрий совсем недавно закончил играть в большой футбол на профессиональном уровне. Кроме того, он постоянно поддерживал форму: играл в хоккей, в футбол, занимался в тренажерном зале — так что физические кондиции у него на должном уровне. Другое дело — специфика пляжного футбола, игры на песке. В этом направлении предстоит проделать много работы, подобной той, что в свое время проделали Смертин и Филимонов», — подчеркнул тренер.

Сычев с 2004 по 2015 год выступал за футбольный «Локомотив». Вместе с железнодорожниками форвард стал чемпионом России. 32-летний футболист также играл за «Спартак» (Москва), «Марсель», минское «Динамо» и «Волгу» (Нижний Новгород). Последним клубом Сычева был казахстанский «Окжетпес».

В активе футболиста есть 47 матчей за сборную России, в которых он забил 15 мячей.