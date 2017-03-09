Пляжный футбольный клуб «Локомотив» проиграл «Спартаку» в дебютном матче Сычева

Пляжный футбольный клуб «Локомотив» уступил «Спартаку» в товарищеском матче. Встреча стала дебютной для игрока железнодорожников Дмитрия Сычева. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Основное время игры, состоявшейся в подмосковных Химках, завершилось со счетом 2:2. Сычев, вышедший на поле в футболке под 14-м номером, не отметился результативными действиями, но, как сообщает пресс-служба «Локомотива», проделал много работы в обороне. В серии пенальти со счетом 6:5 сильнее были красно-белые. Сычев свою попытку реализовал.

О решении бывшего игрока сборной России начать карьеру в пляжном футболе стало известно 28 февраля. Первой профессиональной командой Сычева в большом футболе был московский «Спартак» (2002), с 2004 по 2015 годы он выступал за столичный «Локомотив».

В составе сборной России 33-летний форвард провел 47 матчей, в которых забил 15 мячей.

