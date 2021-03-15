В Госдуме нашли причину возбуждения дела против российских футболистов

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев нашел причину возбуждения дисциплинарного дела против российских футболистов. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Свищев обратил внимание на то, что с 2013 года от Международной федерации футбола (ФИФА) не поступало ни одного запроса по этому делу, однако перед чемпионатом Европы и мировым первенством по пляжному футболу обвинения в допинге призваны деморализовать российских игроков. «Наши оппоненты держат козыри в рукаве и постоянно выкидывают их. Эту историю держали специально, опять политизированная история», — посчитал депутат.

Ранее 15 марта стало известно, что ФИФА возбудила дисциплинарные дела против двух российских футболистов и одной футболистки из-за нарушений антидопинговых правил в 2013 году. Отмечалось, что речь не идет о бывших игроках национальных команд.

До этого «Чемпионат.com» написал, что нападающего «Ростова» Владимира Обухова заподозрили в употреблении допинга. Сообщалось, что с российской стороны были попытки скрыть неблагоприятный результат анализа.

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