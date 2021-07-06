Сборной Украины по пляжному футболу запретили ехать на ЧМ в Россию

Сборной Украины по пляжному футболу запретили ехать на чемпионат мира, который пройдет в России. Об этом сообщает Metaratings.

Украинские футболисты успешно отобрались на турнир, обыграв Швейцарию в матче квалификационного раунда. До запрета в Ассоциации пляжного футбола Украины (АПФУ) заявляли о планах пробиться на мундиаль.

Чемпионат мира состоится в Москве и пройдет с 19 по 29 августа. На нем выступят игроки из 16 стран мира.

Сборная Украины по пляжному футболу не в первый раз бойкотирует соревнования в России. Так, в 2019 году команда не поехала в Москву, где проходил квалификационный этап к ЧМ. Украинские футболисты должны были играть с командами Испании, Азербайджана и Латвии.