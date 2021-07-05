Народный артист РСФСР Михаил Боярский назвал разницу между сборными России и Украины по футболу. Его слова приводит «Газета.Ru».

Актер заявил, что уровень выступления команд на чемпионате Европы разительно отличался, и посчитал, что причиной тому историческое превосходство украинского футбола. «Так оно и было всегда, потому что и раньше украинские футболисты составляли костяк сборной СССР», — подчеркнул Боярский.

Сборная Украины добралась до четвертьфинала Евро, где потерпела разгромное поражение от Англии со счетом 0:4. В 1/8 финала команда Андрея Шевченко одержала победу над Швецией в дополнительное время со счетом 2:1. Из группы украинцы вышли, заняв третье место.

Сборная России потерпела два поражения — от Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также победила Финляндию (1:0) на групповом этапе турнира. В результате команда Станислава Черчесова заняла последнее место в группе и завершила выступление на чемпионате Европы.

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