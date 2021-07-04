Появилось видео лучших моментов матча сборных Англии и Украины

Появилось видео лучших моментов матча четвертьфинала чемпионата Европы между сборными Англии и Украины. Ролик доступен в YouTube-канале Telesport.

Матч прошел в Риме. Команда Андрея Шевченко разгромно уступила англичанам. Дублем в составе сборной Англии отметился Гарри Кейн. Еще по голу на свой счет записали Гарри Магуайр и Джордан Хендерсон.

Сборная Англии пробилась в полуфинал Евро. 7 июля команде Гарета Саутгейта предстоит матч против сборной Дании.

Сборная Украины вышла в плей-офф, заняв третье место в своей группе. В 1/8 финала команда обыграла сборную Швеции.