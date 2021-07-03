Лидер сборной Украины высказался о грядущем матче 1/4 финала Евро с Англией

Лидер сборной Украины по футболу Александр Зинченко высказался о грядущем матче 1/4 финала чемпионата Европы против Англии. Интервью с игроком опубликовано на канале «Великий футбол» в YouTube.

Футболист отметил, что его команда не собирается останавливаться на достигнутом. Он также добавил, что в футболе бывает все, особенно в отдельно взятой игре.

Кроме того, Зинченко, выступающий за английский «Манчестер Сити», рассказал, что успел пообщаться с партнерами по команде, играющими за национальную сборную. Он добавил, что на поле у него не будет друзей.

Матч украинцев с англичанами пройдет в субботу, 3 июля. Игра начнется в 22:00 по московскому времени. Зинченко на турнире провел четыре матча, в которых забил один мяч и сделал одну голевую передачу.