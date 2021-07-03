Британская ведущая сравнила карту Украины на форме футбольной сборной с пятном

Британская телеведущая Кейт Гэрруэй сравнила изображение карты Украины на форме футбольной сборной страны с грязным пятном. Об этом сообщает Daily Star.

Это произошло в эфире передачи «Доброе утро, Британия», на которую был приглашен посол Украины Вадим Пристайко. Журналистка отметила, что футболка украинской команды напомнила ей ситуацию, при которой ее сын поднимает с пола футболку и говорит, что она еще не совсем грязная.

В субботу, 3 июля, сборные Украины и Англии сыграют в Риме в 1/4 финала чемпионата Европы. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.

Новая форма сборной Украины была презентована перед стартом Евро. На футболке появились изображение карты страны вместе с Крымом, а также лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!». Последний слоган УЕФА признал политическим и потребовал от украинцев убрать его с футболки.