Захарова перечислила сборной Украины способы прикрыть лозунг «Героям слава!»

Представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова перечислила сборной Украины способы прикрыть на форме лозунг «Героям слава!» на матчах чемпионата Европы. Она прокомментировала новость в своем Telegram-канале.

Так она прокомментировала новость о том, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) попросил украинскую команду прикрыть лозунг, и обязал делегата перед каждым матчем проверять, видна ли надпись.

«Замазка, клей, изолента?» — написала Захарова и предложила еще один вариант, прикрепив смайлик с изображением ножниц.

Ранее Захарова сравнила сотрудников посольства США на Украине с нацистами. Она отметила, что 10 июня 2021 года американские дипломаты сфотографировались в футболках с «украинским аналогом нацистского приветствия — "Слава Украине!"».

11 июня лозунги «Слава Украине» и «Героям слава» признали официальными футбольными символами страны. По словам главы УАФ Андрея Павленко, слова давно стали приветствием украинских болельщиков как в стране, так и за рубежом.

Перед этим УЕФА попросил прикрыть политический лозунг на форме сборной Украины на матчах чемпионата Европы, однако днем ранее обязал убрать лозунг «Героям слава!», так как он в сочетании с фразой «Слава Украине!» несет политический смысл.