На Украине заявили о компромиссе с УЕФА из-за лозунга «Героям слава» на форме

Глава ассоциации футбола Украины Андрей Павелко в Facebook заявил о компромиссе с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за лозунга «Героям слава» на форме национальной команды.

По словам Павелко, в ходе переговоров он доказал, что лозунг является футбольным символом страны. Функционер добавил, что фраза «Героям слава» будет размещена на внутренней стороне футболок игроков во время матчей чемпионата Европы. При этом, глава ассоциации отметил, что в УЕФА пообещали подумать над утверждением ранее разработанной украинцами формы после Евро.

10 июня УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы на Евро-2020 лозунг «Героям слава!». Хотя в организации не увидели нарушений в нанесении лозунга «Слава Украине», лозунг «Героям слава», по мнению представителей организации, в сочетании с первым несет политический смысл. При этом команде разрешили выступать в экипировке с изображением Крыма, несмотря на протесты из России.

Первый матч на чемпионате Европы Украина проведет 13 июня против Нидерландов. Он начнется в 22:00 по московскому времени.