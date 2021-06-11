В Госдуме предложили ассоциации футбола Украины перечитать учебники по истории

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев отреагировал на решение Украинской ассоциации футбола (УАФ) утвердить лозунги «Слава Украине» и «Героям слава» в качестве официальных футбольных символов страны. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Свищев предложил УАФ перечитать учебники по истории, так как они попали под давление националистического бума. «Под таким лозунгом убивали десятки тысяч людей. Я не понимаю, как совместимы эти вещи. Пусть внимательно изучат свою историю, пересмотрят фильмы», — заявил он.

Лозунги «Слава Украине» и «Героям слава» признали официальными футбольными символами страны ранее 11 июня. По словам главы УАФ Андрея Павленко, слова давно стали приветствием украинских болельщиков как в стране, так и за рубежом.

10 июня Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал сборную Украины убрать с формы на чемпионат Европы лозунг «Героям слава». В организации не увидели нарушений в нанесении лозунга «Слава Украине», но лозунг «Героям слава», по мнению представителей организации, в сочетании с первым несет политический смысл.

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