УЕФА попросил сборную Украины прикрывать лозунг «Героям слава!» на матчах Евро

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) попросил прикрыть политический лозунг на форме сборной Украины на матчах чемпионата Европы. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе УЕФА.

Уточняется, что делегат УЕФА будет перед каждым матчем проверять, виден ли лозунг «Героям слава!».

11 июня президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко заявил, что лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!» стали официальными футбольными символами страны.

10 июня Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал сборную Украины убрать с формы на чемпионат Европы лозунг «Героям слава!». В организации не увидели нарушений в нанесении лозунга «Слава Украине!», но лозунг «Героям слава!», по мнению представителей организации, в сочетании с первым несет политический смысл.