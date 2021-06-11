Захарова сравнила дипломатов США с нацистами

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сравнила сотрудников посольства США на Украине с нацистами. Дипломат высказалась об этом в своем Telegram-канале.

Захарова напомнила, что в 1938 году игроки сборной Англии по футболу «подняли руки в нацистском приветствии» на стадионе в Берлине. На матче тогда присутствовали ближайшие соратники Адольфа Гитлера — Герман Геринг, Йозеф Геббельс и Рудольф Гесс. Представитель МИД отметила, что 10 июня 2021 года американские дипломаты сфотографировались в футболках с «украинским аналогом нацистского приветствия — "Слава Украине!"».

10 июня Захарова рассказала, что МИД отреагировал на инцидент с российским консулом во Львове и выразил временному поверенному в делах Украины протест по данному поводу. Она подчеркнула, что Киев проигнорировал несколько направленных в украинский МИД нот протеста, связанных с разными происшествиями, хотя подобное противоречит существующим нормам дипломатической практики.

9 июня группа украинских националистов устроила провокацию против сотрудников российского консульства во Львове, когда они решили возложить цветы к памятнику Александру Пушкину.

Лозунг «Слава Украине!» приобрел популярность среди украинских националистов во время Гражданской войны. Украинские националистические организации, действовавшие во время Второй мировой войны, использовали лозунг «Слава Украине! Героям слава!» в качестве официально утвержденного приветствия, при этом вскидывая вверх правую руку. В современном украинском государстве лозунг получил широкое распространение с 2013 года во время Евромайдана.