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МИД России отреагировал на акцию националистов во Львове

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Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Министерство иностранных дел России отреагировало на инцидент с российским консулом во Львове и выразило временному поверенному в делах Украины протест по данному поводу. Об этом в ходе брифинга рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова, ее слова передает ТАСС.

«В МИД был вызван временный поверенный в делах Украины в Москве Василий Покотило. Ему был заявлен решительный протест по поводу очередного нарушения Киевом своих обязательств по Венским конвенциям 1961-го и 1963 года», — уточнила дипломат, добавив, что представители ведомства потребовали от украинской стороны принять необходимые меры для исключения подобных провокаций в будущем.

В ходе беседы было отмечено, что Киев проигнорировал несколько направленных в украинский МИД нот протеста, связанных с разными происшествиями, хотя подобное противоречит существующим нормам дипломатической практики.

Ранее сообщалось, что посольство России в Киеве подало ноту протеста в Министерство иностранных дел Украины из-за произошедшего инцидента. «Мы потребовали разобраться в ситуации, провести расследование и информировать нас о его результатах», — заявили в диппредставительстве.

9 июня стало известно, что группа украинских националистов устроила провокацию против сотрудников российского консульства во Львове, когда они решили возложить цветы к памятнику Пушкину по случаю 222-й годовщины со дня рождения поэта. Сотрудники консульства покинули место инцидента, чтобы не разжигать конфликт. Во время перепалки украинская полиция находилась неподалеку, однако в происходящее не вмешивалась.

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