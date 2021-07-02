Зеленский поддержал сборную Украины и вспомнил про Крым и Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский призвал поддержать сборную страны, которой предстоит матч четвертьфинала чемпионата Европы против команды Англии. Пост доступен в Twitter-аккаунте политика.

Зеленский подчеркнул, что в матче с англичанами болеть за команду будет вся Украина. При этом политик упомянул Крым и Донбасс.

«Вся страна будет болеть за Ярмоленко из Чернигова, Зинченко и Малиновского родом из Житомира, за Зубкова из Донбасса и Матвиенко из Крыма», — заявил Зеленский.

Упомянутый в речи президента Украины Андрей Ярмоленко — уроженец Санкт-Петербурга. Родители будущего игрока сборной Украины — выходцы из Чернигова.

В 1/8 финала сборная Украины обыграла Швецию. 3 июля команде Андрея Шевченко предстоит матч против Англии.