Британские журналисты раскрыли образ жизни жен украинских футболистов. Оказалось, что они в основном работают в сфере медиа. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно материалу, жена полузащитника английского клуба «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Украины Андрея Ярмоленко Инна работает в сфере PR и социальных проектов. Помимо этого, женщина является специалистом в сфере международных отношений на Украине. Также Ярмоленко ежегодно устраивает благотворительные мероприятия для продвижения восточноевропейской культуры за рубежом.

Супруга защитника и полузащитника английского клуба «Манчестер Сити» и сборной Украины Александра Зинченко Влада работает журналисткой на украинском телевидении. Жена полузащитника и вице-капитана клуба «Шахтер» и сборной Украины Тараса Степаненко Маргарита, в свою очередь, публикует в соцсетях фото из путешествий и с вечеринок, а также различные рецепты.

В декабре 2020 года телеведущая Ксения Собчак высмеяла купальник жены футболиста Тарасова. По мнению журналистки, супруга спортсмена модель Анастасия Костенко использовала фотошоп, чтобы изменить цвет старого купальника и выдать его за новый. «Почему-то кажется, что новый мальдивский купальник только притворяется новым. А на деле он дубайско-ноябрьский (просто после фотошопа)», — прокомментировала телеведущая снимки модели.