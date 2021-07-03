Сборная Англии разгромила Украину и вышла в полуфинал чемпионата Европы

Сборная Англии разгромила команду Украины в Риме со счетом 4:0 в четвертьфинале чемпионата Европы. Об этом сообщает корреспондент Ленты.ру.

Встреча прошла в Риме. Подопечные Гарета Саутгейта открыли счет уже четвертой минуте матча. Отличился нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн. Во втором тайме команда Андрея Шевченко пропустила еще три мяча от англичан. На 46-й минуте Гарри Магуайр удвоил преимущество своей команды. На 50-й минуте Кейн оформил дубль, а четвертый мяч в ворота Георгия Бушана отправил Джордан Хендерсон.

Таким образом, сборная Англии вышла в полуфинал чемпионата Европы. Соперником англичан станет команда Дании. Матч пройдет 7 июля.

Сборная Украины вышла из группы, заняв третье место в своем квартете. В 1/8 финала команда Андрея Шевченко переиграла сборную Швеции.