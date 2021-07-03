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Сборная Дании пробилась в полуфинал чемпионата Европы

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Фото: VALENTYN OGIRENKO / Reuters

Сборная Дании одержала победу над командой Чехии со счетом 2:1 и пробилась в полуфинал чемпионата Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Уже на пятой минуте противостояния датчане открыли счет. Точным ударом головой отметился полузащитник Томас Дилэйни. На 42-й минуте Каспер Дольберг замкнул передачу Йоакима Мэле и удвоил преимущество датчан. Чехи отыграли один мяч на 49-й минуте усилиями Патрика Шика.

Соперник Дании в полуфинале определится сегодня, 3 июля, в матче между сборными Англии и Украины. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.

Сборная Дании вышла из группы, одержав разгромную победу над сборной России со счетом 4:1. В 1/8 финала Дания с крупным счетом (4:0) обыграла команду Уэльса.

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