Сборная Дании пробилась в полуфинал чемпионата Европы

Сборная Дании одержала победу над командой Чехии со счетом 2:1 и пробилась в полуфинал чемпионата Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Уже на пятой минуте противостояния датчане открыли счет. Точным ударом головой отметился полузащитник Томас Дилэйни. На 42-й минуте Каспер Дольберг замкнул передачу Йоакима Мэле и удвоил преимущество датчан. Чехи отыграли один мяч на 49-й минуте усилиями Патрика Шика.

Соперник Дании в полуфинале определится сегодня, 3 июля, в матче между сборными Англии и Украины. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.

Сборная Дании вышла из группы, одержав разгромную победу над сборной России со счетом 4:1. В 1/8 финала Дания с крупным счетом (4:0) обыграла команду Уэльса.