В Госдуме сравнили выступление России и Украины на Евро

Депутат Дмитрий Свищев сравнил результаты сборных России и Украины на чемпионате Европы по футболу. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Да, сборная Украины действительно прошла дальше, чем российская команда, но ничего страшного в этом нет. Есть огромное количество видов спорта, где, например, украинских спортсменов и близко в лидерах нет», — заявил Свищев. Он ответил злорадствующим из-за поражений российских футболистов украинцам, назвав их поведение нездоровым.

Сборная Украины добралась до четвертьфинала Евро, где потерпела разгромное поражение от Англии со счетом 0:4. В 1/8 финала команда Андрея Шевченко одержала победу над Швецией со счетом 2:1. Из группы украинцы вышли, заняв третье место.

Сборная России потерпела два разгромных поражения — от Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также победила Финляндию (1:0) на групповом этапе турнира. В результате команда Станислава Черчесова заняла последнее место в группе и завершила выступление на чемпионате Европы.